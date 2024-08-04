Новое предупреждение от Сбербанка для россиян, на чьих телефонах есть приложение «Сбер Онлайн» Юлия ЧелкановаСегодня пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» были поражены важным объявлением от банка.
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