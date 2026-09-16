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Север Пресс

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Народный фронт ЯНАО отправил разведчикам спецодежду и огнетушители

Народный фронт ЯНАО отправил разведчикам спецодежду и огнетушители

Ямал отправил на передовую более полутонны гуманитарного груза для разведчиков 4-й отдельной мотострелковой бригады.

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