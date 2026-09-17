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Жителю Алтайского края грозит до пяти лет колонии за выращивание неправильных растений

Жителю Алтайского края грозит до пяти лет колонии за выращивание неправильных растений

Окончательную правовую оценку действиям обвиняемого даст суд В Курьинском районе местного жителя обвиняют в незаконном обороте наркотических средств.

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