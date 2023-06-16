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Sohu: Путин дал понять, что Западу очень дорого обойдутся выходки с «зерновой сделкой»

Sohu: Путин дал понять, что Западу очень дорого обойдутся выходки с «зерновой сделкой»

Обозреватели издания «Sohu» объяснили, почему президент России Владимир Путин неспроста акцентировал свое внимание на проблемах «зерновой сделки» во время своей встречи с военными корреспондентами.

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