Стоматолог Ожерельев назвал четыре способа самостоятельно справиться с кариесом

Стоматологи обычно не лечат начальный кариес, потому что на этой стадии процесс разрушения зуба еще не дошел до дентина (внутреннего слоя зуба), и ткань зуба может восстановиться самостоятельно при условии правильного ухода за полостью рта: чистки зубов два раза в день пастой с фтором, использовании реминерализующих гелей, а также использовать ополаскиватели после приема пищи и потреблять достаточно кальция.