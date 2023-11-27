Стоматолог Ожерельев назвал четыре способа самостоятельно справиться с кариесом

Стоматологи обычно не лечат начальный кариес, потому что на этой стадии процесс разрушения зуба еще не дошел до дентина (внутреннего слоя зуба), и ткань зуба может восстановиться самостоятельно при условии правильного ухода за полостью рта: чистки зубов два раза в день пастой с фтором, использовании реминерализующих гелей, а также использовать ополаскиватели после приема пищи и потреблять достаточно кальция.
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