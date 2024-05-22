Гончаренко*: Украинцы массово увольняются, избегая мобилизации

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* заявил, что после введения закона о тотальной мобилизации на Украине начались массовые увольнения мужчин, что привело к экономическим сложностям.
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