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Зиверт возмущена большому количеству русских на Бали

Зиверт возмущена большому количеству русских на Бали

Певица Зиверт. muz-tv.ru Певица Юлия Зиверт, ставшая известной благодаря песне “Life”, выразила свое негодование по поводу большого количества соотечественников на Бали.

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Комментарии
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КК
Кирил Кирсанов
Швабра даже слушать не чего зарабатывает бабосы в РФ а тратит в другом месте на отдых и ещё чето выебывается из сотни треков только один скрипя душой можно слушать от скуки на пьяную голову ни голоса ни пения ни таланта
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