Певица Зиверт. muz-tv.ru Певица Юлия Зиверт, ставшая известной благодаря песне “Life”, выразила свое негодование по поводу большого количества соотечественников на Бали.
Зиверт возмущена большому количеству русских на Бали
Комментарии
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КК
Кирил Кирсанов
Швабра даже слушать не чего зарабатывает бабосы в РФ а тратит в другом месте на отдых и ещё чето выебывается из сотни треков только один скрипя душой можно слушать от скуки на пьяную голову ни голоса ни пения ни таланта
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13 час.
ТМ
Тетя Мотя
Пляжная подстилка Украины и США
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12 час.
СЗ
Света Заходская
Вообще не знаю эту очередную соску...
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