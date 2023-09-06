Зиверт возмущена большому количеству русских на Бали

КК

Кирил Кирсанов

Швабра даже слушать не чего зарабатывает бабосы в РФ а тратит в другом месте на отдых и ещё чето выебывается из сотни треков только один скрипя душой можно слушать от скуки на пьяную голову ни голоса ни пения ни таланта