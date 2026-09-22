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Пельмени и горячие закуски: как россияне покорили рынок готовых блюд и что это значит для кулинарии

Готовые блюда перестали быть экстренным решением — они вошли в привычку. По данным совместного исследования «Самоката» и Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 68% россиян включают их в свои покупки.

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