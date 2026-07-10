Происшествия
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Происшествия

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Саратовские полицейские изъяли из оборота около 3000 литров безакцизной водки более чем на 2,6 млн рублей

Саратовские полицейские изъяли из оборота около 3000 литров безакцизной водки более чем на 2,6 млн рублей

Оперуполномоченные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Саратову в ходе реализации оперативной информации задержали 23-летнего местного жителя, в целях сбыта хранившего немаркированную алкогольную продукцию в арендованном складе на территории промзоны в Заводском районе региональной столицы.

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