Саратовские полицейские изъяли из оборота около 3000 литров безакцизной водки более чем на 2,6 млн рублей

Оперуполномоченные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Саратову в ходе реализации оперативной информации задержали 23-летнего местного жителя, в целях сбыта хранившего немаркированную алкогольную продукцию в арендованном складе на территории промзоны в Заводском районе региональной столицы.