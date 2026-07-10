Саратовские полицейские изъяли из оборота около 3000 литров безакцизной водки более чем на 2,6 млн рублей

Оперуполномоченные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Саратову в ходе реализации оперативной информации задержали 23-летнего местного жителя, в целях сбыта хранившего немаркированную алкогольную продукцию в арендованном складе на территории промзоны в Заводском районе региональной столицы.
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