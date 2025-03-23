Немецкая молодежь возложила надежды на климатическую катастрофу

Одобрение масштабного кредитного пакета в Бундестаге вызвало волну тревоги среди молодежи Германии. На фоне разговоров о возобновлении призыва и усугубляющегося климатического кризиса поколение Z разочаровалось в собственном будущем, сообщила газета Welt.
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