Гэри Генслер отказался дать четкое определение Ethereum

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер отказался дать однозначное определение криптовалюты Ethereum (ETH), отметив, что классификация этого актива зависит от инвестиционных намерений участников рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии