ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут оказаться военным преступлением

В ООН высказались об атаках на склады Wildberries в Тамбовской и Московской областях.Удары украинских военных по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут оказаться военным преступлением.
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