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5koleso.ru

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Индусы смогли, а мы нет: почему в России не получится сделать машину за 500 тысяч?

А кто сказал, что не можем? Помнится, что в эпопею несостоявшегося сотрудничества завода «Москвич» с «Рено» французы никак не могли поверить, что стоимость автомобильчика «Ока» составляла тогда чуть больше тысячи долларов.

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