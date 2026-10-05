В Санкт-Петербурге не разведут мосты из-за сильного ветра

Мосты в Санкт-Петербурге не будут разводить в ночь на 6 октября из-за усиления юго-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотрест».
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