Новая угроза: в 2025 году на Украине заработает спутниковая связь для обычных смартфонов Starlink Direct to cell

Андрей Митрофанов 18 января 2025 г., 4:35 В конце 2024 года – начале 2025 года как-то незаметно прошла новость о том, что в 2025 году на Украине начнёт работать новая система спутниковой связи Starlink Direct to cell от компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
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