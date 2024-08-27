Сатирическая газета Le Canard Enchaîné сообщила, что Дуров летел на ужин с Макроном

В России решили выдвинуть Павла Дурова на Нобелевскую премию. Тем временем ситуацией с задержанием основателя Telegram уже воспользовались мошенники – они пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей, распространяя слухи о закрытии мессенджера.
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