Сатирическая газета Le Canard Enchaîné сообщила, что Дуров летел на ужин с Макроном

В России решили выдвинуть Павла Дурова на Нобелевскую премию. Тем временем ситуацией с задержанием основателя Telegram уже воспользовались мошенники – они пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей, распространяя слухи о закрытии мессенджера.