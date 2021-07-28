Александр Роджерс: Протесты на Кубе и их освещение в российских СМИ

События в миреПолитикаАлександр Роджерс: Протесты на Кубе и их освещение в российских СМИ В «Независимой газете» 14 июля вышла статья «В условиях тотального дефицита кубинцев покидает страх».Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRafael ishkininГазету закрыть,главвреда-на нары!Евгений КовальЧуковскийТоварищ Александр, спасибо! Разумная статья!ВТВладимир ТихомировНадо не танцевать, а РАЬОТАТЬ!!!ЕЕкатеринаПравда в том, что народ на Кубе живет в нищете и на полуголодном содержании. И это глупо отрицать. Гуманитарная помощь из Китая и России проблему не решит, а лишь отсрочит конец. Не может существующий строй обеспечить нормальную жизнь на Кубе. И не только многолетнее эмбарго причина этого. Менять надо строй и народ Кубы это уже понял.Владимир ЧетвериковНу да, то-то на Гаити одни миллионеры, хотя они чуть ли не штат пиндосов.Комментировать
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