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  • Nina Roytvarf (Чёрная)
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  • Olga Bel
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Александр Роджерс: Протесты на Кубе и их освещение в российских СМИ

Александр Роджерс: Протесты на Кубе и их освещение в российских СМИ

  В «Независимой газете» 14 июля вышла статья «В условиях тотального дефицита кубинцев покидает страх».

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Rafael ishkinin
Газету закрыть,главвреда-на нары!
Евгений КовальЧуковский
Товарищ Александр, спасибо! Разумная статья!
Владимир Тихомиров
Надо не танцевать, а РАЬОТАТЬ!!!
Екатерина
Правда в том, что народ на Кубе живет в нищете и на полуголодном содержании. И это глупо отрицать. Гуманитарная помощь из Китая и России проблему не решит, а лишь отсрочит конец. Не может существующий строй обеспечить нормальную жизнь на Кубе. И не только многолетнее эмбарго причина этого. Менять надо строй и народ Кубы это уже понял.
Владимир Четвериков
Ну да, то-то на Гаити одни миллионеры, хотя они чуть ли не штат пиндосов.

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