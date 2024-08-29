Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Чубайс «отдыхает»

Чубайс «отдыхает»

Государство возрождает Единую энергосистему страны Юрий Алексеев Документ, вынесенный на общественное обсуждение, носит название «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», в которой заложено и будущее российского ТЭКа, и всего народно-хозяйственного комплекса.

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