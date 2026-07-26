Путин объявил о строительстве уникального ледокола "Лидер"

Президент России Владимир Путин в День ВМФ в Санкт-Петербурге сообщил о строительстве уникального атомного ледокола "Лидер", способного преодолевать лед толщиной до трех метров, что делает его единственным в мире в своем роде.
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