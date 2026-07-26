Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 558 подписчиков

Путин объявил о строительстве уникального ледокола "Лидер"

Путин объявил о строительстве уникального ледокола "Лидер"

Президент России Владимир Путин в День ВМФ в Санкт-Петербурге сообщил о строительстве уникального атомного ледокола "Лидер", способного преодолевать лед толщиной до трех метров, что делает его единственным в мире в своем роде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии