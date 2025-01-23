Подростку дали 4 года колонии за попытку поджечь релейный шкаф под Красноярском

Суд назначил четыре года воспитательной колонии 17-летнему подростку за то, что тот вместе со своим несовершеннолетним товарищем попытался поджечь релейный и батарейный шкафы на железной дороге в Красноярском крае.
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