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Царьград

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В Нижнем Новгороде реконструируют 4,5 км трамвайных путей за 50 млрд

В Нижнем Новгороде реконструируют 4,5 км трамвайных путей за 50 млрд

Подрядчик обновит 4,5 км путей в однопутном исчислении на участке между станциями метро «Автозаводская» и «Кировская», из-за чего движение трамвая № 17 будет остановлено, а маршруты № 8 и № 22 изменят схему следования.

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