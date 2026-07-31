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Эксперт по кибербезопасности назвал главные признаки мошенничества в соцсетях

Эксперт по кибербезопасности назвал главные признаки мошенничества в соцсетях

О том, как трансформировалось мошенничество с приходом мессенджеров и почему случайное нажатие реакции может обернуться уголовным делом, рассказал в эфире «МК» эксперт по кибербезопасности Антон Бочкарёв .

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