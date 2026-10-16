Народный артист России Николай Басков отметил 50-летие большим концертом на Live Арене. В день рождения певец собрал 11 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Путин: жители Евр...
- ОЖ Путин заявил о за...
- «Лучше, чем союзн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым