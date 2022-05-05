Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    который раз он  эмигрирует?Автор хита «Девоч...
  • Людмила Малахова
    Чулпан  не плохая актриса, но в жизни заигралась . Не созрела еще, не повзрослела!Критик Сергей Сос...
  • карла карлова
    Ни рыба ни мясо.Было лушее впечатление о ней.Алиса Фрейндлих в...

Фанаты Кейт Миддлтон обеспокоились ее худобой

Фанаты Кейт Миддлтон обеспокоились ее худобой

На днях герцогиня Кембриджская появилась на модном показе, и напугала фанатов. Фото: SPLASH / GALLO IMAGES То ли платье, выбранное ей для мероприятия уж слишком подчеркнуло ее стройную фигуру, то ли худоба Кейт Миддлтон перешла в разряд нездоровой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх