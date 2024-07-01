ABC: Испания отправила в Словакию военных в рамках усилий НАТО против России

Испания перебросила в Словакию более 780 солдат в рамках стратегии НАТО против России, пишет ABC. По данным издания, вместе с усилиями Североатлантического альянса против России росло военное присутствие Испании на восточном фланге НАТО.
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