Премьер-министр Молдавии призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз

Премьер Речан: Власти Молдавии должны ускорить интеграцию страны в Евросоюз Молдавские власти должны ускорить процесс обеспечения энергетической безопасности страны и ее интеграции в европейский энергорынок.
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