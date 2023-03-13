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Лента «На Западном фронте без перемен» стала лучшим иностранным фильмом на «Оскаре»

Лента «На Западном фронте без перемен» стала лучшим иностранным фильмом на «Оскаре»

Церемония вручения премии «Оскар» продолжается в кинотеатре «Долби» в Лос-Анджелесе. Фильм «На Западном фронте без перемен» признан лучшей иностранной лентой.

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