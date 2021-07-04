Донбасс Сегодня

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ляля
    И это очень вкусно!Как приготовить Л...
  • Лада Мира
    В веках и на Руси и на всей планете свергали царей-королей ,императоров ,шахов -падишахов ,фараонов и тп главнюков ...Кто и зачем убил ...
  • саша дмитренко
    костика за живое взяли,,,за карман!!))“Я долго пытался ...

Борьба с коррупцией и врагами: Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ

Борьба с коррупцией и врагами: Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ

Политика Прежняя стратегия была принята в 2015 году. Накануне, 3 июля, Владимир Путин подписал указ о введении новой Стратегии национальной безопасности страны.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Александр Давыдов
Всё это - бесконечная ария Сивого Сирина из какой-то бездарной оперы. За что населению такое наказание: третий Иуда подряд?

Картина дня

наверх