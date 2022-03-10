Google ограничил доступ к своему функционалу для пользователей из России

Согласно заявлению крупнейшего поисковика, граждане России, проживающие в стране, впредь не смогут покупать приложения и игры, а также платить за подписку или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.
Согласно заявлению крупнейшего поисковика, граждане России, проживающие в стране, впредь не смогут покупать приложения и игры, а также платить за подписку или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.
Свежие комментарии