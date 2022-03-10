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Google ограничил доступ к своему функционалу для пользователей из России

Google ограничил доступ к своему функционалу для пользователей из России

Согласно заявлению крупнейшего поисковика, граждане России, проживающие в стране, впредь не смогут покупать приложения и игры, а также платить за подписку или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.

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