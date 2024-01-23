Свыше 11 тысяч различных животных родилось в Московском зоопарке с 2014 года

За последние десятилетие в Московском зоопарке на свет появилось больше 11 тысяч детенышей. Команда специалистов зоосада занимается сохранением видов животных в неволе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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