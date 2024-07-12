Курс юаня резко упал до 12,0466

Курс юаня резко упал до 12,0466Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 12,0466, теряя 0,87% Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 году, когда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.