‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 5 декабря, вас будет повсюду сопровождать удача. Смело беритесь за сложные проекты, просите у начальства повышение, признавайтесь в чувствах понравившемуся человеку! Кроме того, вечер обещает быть полон сюрпризов! ♈️Овны Сегодня вы почувствуете прилив энергии, что может стать отличной возможностью для начала нового проекта.

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