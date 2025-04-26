Аферист украл у жительницы Хабаровского края 1,5 млн с помощью фальшссылки

В Хабаровском крае 46-летняя женщина стала жертвой дистанционного мошенничества. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что для восстановления доступа к личному кабинету на портале Госуслуг необходимо пройти по ссылке.