Аферист украл у жительницы Хабаровского края 1,5 млн с помощью фальшссылки

В Хабаровском крае 46-летняя женщина стала жертвой дистанционного мошенничества. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что для восстановления доступа к личному кабинету на портале Госуслуг необходимо пройти по ссылке.
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