Вас обманули: Врач снял вопросы, сколько шагов нужно проходить в день

Популярная норма в 10 тысячах шагов в день оказалась маркетинговым ходом японских производителей.Завотделением ортопедии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана Рамиль Салихов опроверг устоявшееся мнение о пользе 10 тысяч шагов в день.
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