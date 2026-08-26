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Царьград

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Вас обманули: Врач снял вопросы, сколько шагов нужно проходить в день

Вас обманули: Врач снял вопросы, сколько шагов нужно проходить в день

Популярная норма в 10 тысячах шагов в день оказалась маркетинговым ходом японских производителей.Завотделением ортопедии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана Рамиль Салихов опроверг устоявшееся мнение о пользе 10 тысяч шагов в день.

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