Вас обманули: Врач снял вопросы, сколько шагов нужно проходить в день

Популярная норма в 10 тысячах шагов в день оказалась маркетинговым ходом японских производителей.Завотделением ортопедии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана Рамиль Салихов опроверг устоявшееся мнение о пользе 10 тысяч шагов в день.