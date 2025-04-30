Побеждает трезвый: пьянство на поле боя в «Казанском летописце» Как гласит старинная русская поговорка, «питва — не битва».
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Побеждает трезвый: пьянство на поле боя в «Казанском летописце» Как гласит старинная русская поговорка, «питва — не битва».
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