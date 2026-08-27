В ВЭФ-2026 примут участие делегации из более 70 стран

Представители более 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1–4 сентября, заявил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков 27 августа, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.
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