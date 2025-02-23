Шольц исключил свое участие от СДПГ в возможных переговорах с ХДС/ХСС

Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в эфире ARD, что не будет представлять свою Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) на переговорах о формировании коалиционного правительства с победившими на досрочных выборах в парламент консерваторами.
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