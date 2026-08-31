Some countries that are members of the NATO military bloc provide the Kiev regime with their territories, as well as sea and airspace for carrying out terrorist attacks on Russia.
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