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The Eurasia Daily news agency

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Ambassador Gonchar: NATO countries provide Kiev with territory for attacks against Russia

Ambassador Gonchar: NATO countries provide Kiev with territory for attacks against Russia

Some countries that are members of the NATO military bloc provide the Kiev regime with their territories, as well as sea and airspace for carrying out terrorist attacks on Russia.

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