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РИА Новый день

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Врач рассказал, сколько чашек кофе в день безопасно для сердца

Врач рассказал, сколько чашек кофе в день безопасно для сердца

Есть мнение, что кофе провоцирует аритмию и гипертонию. Однако с точки зрения современной кардиологии, кофе – это не враг для сердца, а скорее нейтральный или даже полезный напиток при умеренном потреблении.

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