Молдавские олимпийцы: Димитриана Безеде – спортсменка, прославившаяся в толкании ядра

Несомненно, любого спортивного успеха можно достичь упорным трудом и многими жертвами, но история спортсменки, о которой мы хотим вам рассказать сегодня, особенная, потому что для нее не бывает слишком большой тяжести.
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