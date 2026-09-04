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Русская весна

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Новая угроза для Киева: «Герани» начали сбрасывать FPV-дроны (ФОТО)

Новая угроза для Киева: «Герани» начали сбрасывать FPV-дроны (ФОТО)

Вечером зафиксировано повторное применение 4 FPV-дронов с 2 реактивных БПЛА типа «Герань-4», который выполняет роль дрона-матки во время атаки на Киев и область, — сообщают украинские мониторинговые группы.

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