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Топ‑10 самых красивых наций в мире: выбор обычных людей, с которым сложно поспорить

Топ‑10 самых красивых наций в мире: выбор обычных людей, с которым сложно поспорить

Знойная Португалия или сдержанная Германия? Или вам по душе более нетипичные варианты? Недавно завершился глобальный онлайн-опрос: людей просили выбрать страну, которая, по их мнению, дала миру наибольшее количество красивых людей.

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