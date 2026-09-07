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«Родился в Ленинграде, живу в Петербурге» — известные горожане о возвращении исторического имени города

«Родился в Ленинграде, живу в Петербурге» — известные горожане о возвращении исторического имени города

Ровно 35 лет назад, 6 сентября 1991 года, Ленинград снова стал Санкт-Петербургом. Это решение опиралось на мнение жителей — на референдуме большинство горожан поддержали возвращение исторического названия.

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