«Родился в Ленинграде, живу в Петербурге» — известные горожане о возвращении исторического имени города

Ровно 35 лет назад, 6 сентября 1991 года, Ленинград снова стал Санкт-Петербургом. Это решение опиралось на мнение жителей — на референдуме большинство горожан поддержали возвращение исторического названия.
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Сам Ленин его называл Петроградом если что кто не в курсе!!!