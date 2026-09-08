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Царьград

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Новые лимиты на внесение денег в банкоматах с октября: как теперь это будет работать

Новые лимиты на внесение денег в банкоматах с октября: как теперь это будет работать

С 1 октября можно будет вносить наличные через терминал одного банка, а зачислять их на свой счет в другом.

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