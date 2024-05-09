На Красной площади заканчиваются последние приготовления к параду Победы

На Красной площади в Москве завершаются последние приготовления к параду в честь Дня Победы. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аномальная погода никак не скажется на проведении парада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии