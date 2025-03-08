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Запрещённые продукты: неожиданные запреты на привычную еду в разных странах

Запрещённые продукты: неожиданные запреты на привычную еду в разных странах

Запрещённые продукты: неожиданные запреты на привычную еду в разных странах Елена ГалицкаяЕда – неотъемлемая часть культуры каждой страны, но иногда привычные нам продукты могут попасть под запрет по самым разным причинам.

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