Президент Украины Зеленский допустил отступление ВСУ

К этому может привести нехватка снарядов.Смещение внимания мирового сообщества со специальной военной операции, которая проводится на Украине, на палестино-израильский конфликт может привести к нехватке боеприпасов в ВСУ.
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