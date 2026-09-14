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«Вражеское государство»: депутат Европарламента допустил, что Россия может использовать старую норму ООН против Германии

«Вражеское государство»: депутат Европарламента допустил, что Россия может использовать старую норму ООН против Германии

Россия теоретически может попытаться использовать положения Устава ООН для обоснования ударов по немецким предприятиям, связанным с производством дальнобойных беспилотников для Украины.

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