«Вражеское государство»: депутат Европарламента допустил, что Россия может использовать старую норму ООН против Германии

Россия теоретически может попытаться использовать положения Устава ООН для обоснования ударов по немецким предприятиям, связанным с производством дальнобойных беспилотников для Украины.
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