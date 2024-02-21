К 10-летию Майдана.До этого события я был наивно уверен, что худшее, что могло случиться с Украиной это чернобыльская катастрофа.
К 10-летию Майдана.
Комментарии
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Андрей Тихонов
Только тотальная утилизация ка кострюлеголовых.... Нам дибилы не нужны...
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13 час.
владимир рябченко
Мозги там не ночевали... маемо шо маемо... через 10 лет все кладбища в прапорцях... ото безвиз
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13 час.
М
Мария
Спасибо надо сказать украинцам. Прекрасная для нас прививка от Майдана! Кастрюли мечтали о безвизе. Получили массовый безвиз в могилы. Облом, правда, получился с кружевными труселями. Хоронят в армейских, семейных.
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10 час.
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