К 10-летию Майдана.

Мозги там не ночевали... маемо шо маемо... через 10 лет все кладбища в прапорцях... ото безвиз

М

Мария

Спасибо надо сказать украинцам. Прекрасная для нас прививка от Майдана! Кастрюли мечтали о безвизе. Получили массовый безвиз в могилы. Облом, правда, получился с кружевными труселями. Хоронят в армейских, семейных.