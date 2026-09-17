Марин Ле Пен объявила о сокращении финансовой помощи Украине

Марин Ле Пен заявила, что Франция не сможет продолжать финансировать Украину на прежнем уровне, но сохранит военную помощь.
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